男子拿170袋硬幣　花13萬人民幣買車

山東省臨沂市一名王姓男子日前開車載着170個麻包袋到車行買車，共重達3噸。他聲稱袋內裝的硬幣加起來約有13萬元（人民幣，下同，約16萬港元），面值基本上都是1角（約0.12港元），也有小量5角（約0.6港元）和1元（約1.2港元）。據報，車行將硬幣送到銀行點算，花了3小時才點了400元（約500港元）。

綜合內地傳媒報道，王男是車行的老客戶，去年12月28日向車行表示打算給表哥買車，坦言自己會以硬幣支付，要是車行能收，他就立即將車開走，否則就拿到銀行兌換後再來取車。由於他是老客戶，車行表示願意收硬幣，但翌日當王男開車帶來硬幣時，車行職員均大感驚訝，又表示從沒見過那麼多硬幣。當時僅從車上卸下硬幣便花了一個多小時。

上周五（2021年12月31日），王男向記者稱，他用秤重的方法將硬幣分袋裝好，其中1,000元（約1,240港元）有94袋，500元（約620港元）一袋有70袋。硬幣中除了夾雜極個別的1元、5角外，其餘都是1角，算起來逾120萬個，重約3噸。王男表示這次車行幫了他大忙，因為他開編織袋工廠，年底結帳時很多麵粉廠都是用硬幣，收着收着便多了。