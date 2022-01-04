中老鐵路營運滿月　發送旅客67萬人次

中老鐵路周一（3日）開通營運滿1個月，據中國鐵路集團消息，該連接中國至老撾的鐵路累計發送旅客67萬人次，發送貨物17萬噸。隨着《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式生效，預料中老鐵路貨運量將穩步增長。

消息稱，國內段最高每天開行列車達31.5對，平均約每30分鐘開行一趟，單日發送旅客由開通時的1.9萬人次增至最高3.3萬人次，累計發送旅客62萬人次；國外段周末和節假日客流暢旺，單日發送旅客由開通時的1,000人增至最高2,600多人，累計發送旅客5萬人次；在元旦假期更加開萬象至磨丁列車1對，以滿足老撾民眾出行需求。隨着該鐵路開通，普洱、西雙版納旅遊訂單環比分別上升92.4%和59.9%。

貨運方面，鐵路開通以來累計開行貨物列車380列，其中國際貨物列車70列，發送貨物超過5萬噸。山東、浙江、重慶、江蘇、廣東等10多個省市經該鐵路相繼開行至老撾萬象等城市的國際貨物列車，單日開行列車最高達6列。運輸貨物種類從開通初期的橡膠、化肥、百貨，擴展至電子、光伏、通訊、汽車、紡織、蔬菜、鮮花等產品。