港電競好手Toyz在台販毒案　昨停止勒戒獲釋

劉偉健去年因涉在網上販賣大麻煙彈被捕。

2012年加入台灣代表隊勇奪網絡遊戲《英雄聯盟》（LoL）世界冠軍的香港電競好手劉偉健（Toyz），去年因涉嫌網上販賣大麻煙彈於台中被捕，他獲保釋後又因涉嫌吸毒被檢方聲請觀察勒戒。經台中戒治所複評報告後，周一（3日）證實劉已無吸毒傾向，即日起可停止觀察勒戒，並於下午5時獲釋。

據台媒報道，劉偉健於去年12月28日完成評估，報告以劉已無毒癮戒斷症狀、無毒品前科、戒治期間狀況良好等，已毋須接受強制戒治。台中戒治所同月30日將評估報告交給地檢署，由檢方向地方法院聲請。至周一下午4時，戒治所收到官方文件後釋放劉偉健。劉面對在場的記者提問時，僅表示「之後會再詳細說明」。

案緣於去年5月至9月期間，台中地檢署緝毒組在中部地區查獲200顆大麻煙彈，循線追查發現劉偉健涉嫌網上販賣大麻煙彈，並於去年9月28日將他拘捕。至11月26日，劉裁定以150萬元新台幣（約約42.8萬港元）保釋、限制出境，但同日檢方又以劉的毛髮曾驗出二級毒品反應，聲請觀察勒戒獲准，即日被移送至台中勒戒所迄今。