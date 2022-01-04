檢察機關徹查操場埋屍案　24涉案人全部獲刑

湖南省人民檢察院官方微信公眾號周一（3日）發消息稱，去年12月31日湖南懷化市人民檢察院檢察長徐百堅在該市第六屆人民代表大會第一次會議上發表的工作報告中提到，針對在19年前發生的操場埋屍案，該檢察機關經深挖徹查，共立案查處失職瀆職的5名司法工作人員，對依法起訴的24名涉案人判處有期徒刑及以上刑罰。

2019年4月，湖南懷化新晃縣公安局在掃黑除惡專項行動中，查獲杜少平涉惡犯罪團夥。同年5月，懷化市公安局在核查中央掃黑除惡第16督導組交辦、於2013年發生的鄧世平被殺案線索時，發現杜少平與該案關聯極大。公安機關其後根據杜少平、羅光忠的供述和現場指認，於同年6月20日在新晃一中操場挖出一具人體遺骸，經鑑定確認為鄧世平遺骸。

湖南省、懷化市、新晃縣有關部門經查發現，杜少平於2001年以不正當手段違規承建新晃一中操場土建工程，並聘請羅光忠等人管理。在施工過程中，杜少平對代表校方監工的鄧世平產生不滿，於2003年1月夥同羅光忠將鄧殺死並埋屍於操場。案發後，杜少平舅父 、時任新晃一中校長黃炳松，請託時任新晃縣公安局黨委副書記、政委楊軍（杜少平同學）等人干擾、誤導、阻撓案件調查，導致該案陳封16年始被揭發。

2019年11月26日，湖南省掃黑辦和懷化市委通報，該案19名涉案公職人員被依紀依法嚴肅處理。其中杜少平犯故意殺人等罪，於2019年12月一審被判死刑；黃炳松則判刑15年。翌年案件二審維持原判，同年1月20日，杜少平依法執行死刑。同年4月3日，案中相關公職人員瀆職犯罪案二審維持原判。