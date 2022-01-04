華停批遊戲版號近半年　1.4萬公司注銷

國家新聞出版署最近一次批出遊戲版號已是去年7月。至今近半年，內地已有1.4萬間遊戲相關公司注銷，對比2020年全年才注銷1.8萬間公司，數字大幅增長。面對版號恢復審批遙遙無期，不少行家形容內地中小遊戲廠商已步入寒冬。

公開資料顯示，內地現有註冊資本為1,000萬元人民幣（約1,223萬港元）以下的中小遊戲公司有超過30萬間。惟遊戲相關公司注銷和被吊銷數量逐年上升，從2015年的1,312間暴增至2019年的2.1萬間。行內多位從業者表示，中小遊戲廠商近兩個月因經營困難，已多次出現裁員。

與此同時，內地大型遊戲公司正依賴舊有遊戲營收。有不願具名的內地頭部遊戲公司相關負責人透露，該公司今年內測兩次的一款遊戲，依然沒有版號，不清楚具體何時能正式上線營運。「但版號缺貨其實對我們影響不大，這款遊戲上不了，還有其他已上線的在正常營運。真正受到影響的是中小企業」。

早於2018年，內地便暫停過審批遊戲版號，由當年的3月至12月止，並在翌年4月重新批出遊戲版號，歷時約一年。中宣部出版局副局長楊芳，去年12月在中國遊戲產業年會上表明，國家新聞出版署2022年將實施「網絡遊戲正能量引領計劃」，堅決杜絕網絡遊戲無版號上線營運等違法行為。