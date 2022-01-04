傳台曾倡設大陸軍機情報機制　日避而不答

日本傳媒周一（3日）報道，台灣政府於2019年曾向日本政府提議設立可即時交換中國大陸軍機飛行情報的機制。日本認為與台灣沒有邦交，加上顧慮到「一個中國」原則，對此避而不答，實際等同拒絕，這是首次有台灣向日本提出正式防衞合作的訊息曝光。

消息人士透露，台灣軍方最高層在2019年2月下旬透過日本對台窗口「日本台灣交流協會」向日方提出交換解放軍軍機飛行情報的建議。報道提到，解放軍轟-6等轟炸機在2016年至2018年間經由巴士海峽穿越宮古海峽，飛往西太平洋後再返回原駐地，把戰機繞台「常態化」。因台灣缺乏對宮古海峽區域的監視能力，日方也無法監視巴士海峽，在大陸軍機進入台日各自的可監視空域前難以掌握動態，因此台方希望建立常設機制，尋求與日本交換解放軍軍機位置、高度、速度等情報。

日本政府當時認為因與台灣沒有外交關係，加上上述機制無法只交出必要情報，所以對要求避而不答，日方僅自行調整應對，在與那國島沿岸監視隊基地設置移動式警戒管制雷達，以監視從巴士海峽北上的飛機，並派員輪調進駐，2023年度起將進一步改為常駐20名人員。日本政府已決定向菲律賓提供4座警戒管制雷達，用於搜集巴士海峽周邊情報。