桃園機場爆疫　清潔工的士司機4人本地確診

台灣周二（4日）新增34宗新冠肺炎確診病例，其中4宗為本土病例，30宗境外輸入。新增本土病例來自桃園機場；中央流行疫情指揮中心周一（3日）晚突公布，負責機場清潔的承包商一名40多歲女清潔工確診。到周二，與她有接觸的另外2名女清潔工和1名機場防疫的士司機，也相繼確診。其中女潔工確診感染Omicron變種病毒。

指揮中心表示，新增1男3女本土病例，年齡由40多至50多歲，均已接種2劑疫苗。新增境外輸入個案，為16男、14女，年齡介乎未滿5歲至70多歲，其中22人自美國入境，其餘人則自法國、挪威、南非、阿聯酋、英國、波蘭和烏茲別克斯坦入境。至今台灣累計17,129人確診，當中850人病亡。

機場公司周二上午發新聞稿稱，前一日下午接獲清潔承包商通報，1名員工於當日下班返家後出現症狀，中午到醫院檢測後確診，已立即入院治療。經查該員工為通宵當值員工，負責桃園機場停車場洗手間及地面清潔工作，於去年7月29日接種完第2劑英國阿斯利康疫苗，因屬高風險人士，每5至7日接受一次篩檢，最近一次於去年12月28日檢測仍無感染。

周二，國防部陸軍33化學兵群動員32人及12組裝備前往機場P3停車場消毒。機場公司持續配合衞生單位疫調，並於上午11時對第二航廈全面消毒。此外，自周一晚起對552名防疫的士司機進行檢測，已採檢313人，周二將持續採檢，未完檢測者禁止出車執勤。

有報道稱，首名確診清潔工曾到擺檔的桃園忠貞市場，及其2名子女所就讀的小學和高中，周二都進行消毒。有忠貞市場的檔販表示，已接到通知環保局通知，市場周三（5日）至周四（6日）將停業2天，市府也將在現場設置3 個採檢站。