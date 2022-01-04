禹州頒禁足令　鄭州多區每戶隔天外出購物

河南省衞健委周二（4日）通報，前一日該省新增24宗本地確診及無症狀感染病例，患者分別來自鄭州、洛陽和許昌市，同日新增1宗境外輸入確診病例。周日（2日）由許昌代管的禹州市發現2宗無症狀感染病例後，隨即宣布該市所有人只進不出。隨着感染人數進一步增加，該市翌日進一步加強防疫要求，要求所有市民居家隔離、足不出戶。

河南前一日新增5宗本地確診個案，分別為鄭州1宗，洛陽、許昌各2宗，均為無症狀感染者轉確診，境外輸入確診病例1例；新增本地無症狀感染病例19宗，其中許昌佔18宗，鄭州1宗。許昌市委書記史根治周一（3日）召開市委常委會（擴大）會議，緊急啟動高級別聯防聯控工作。會議強調要加緊流調溯源，加強社會管控，斬斷傳播鏈條，在最短時間內圈住封死撲滅疫情。

全議要強化社會管控，禹州市實施全域封閉管控，停止不必要人車流動，開展多輪次全民核酸檢測。其他縣市區對有禹州旅居史的人士要加密核酸檢測頻次，做到不漏一戶一人。全市所有商店超市只限供應保障日常生活物資；所有門店及外賣經營單位一律暫停營業。另許昌市多區學生家長周一晚稱接到老師通知，周二至周三（5日）不用上學。建安區教體局知情人士向內媒透露，「沒有公開通知，應該是私下通知的」。

鄭州市疫情防控指揮部辦公室周二發出今年首個通告，指由於該市前一在例行核酸檢測中發現2宗確診及感染個案，即日起對管城回族區、二七區部分區域實施禁足，管控區每戶每2天可安排1人到社區指定地點購買生活物資，另需按規定接受核酸檢測和健康監測。同日起，鄭州地鐵1號線、2號線和5號線共4個車站臨時關閉，列車不停站通過。