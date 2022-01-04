官方發新規　禁止用算法影響網絡輿論

中國國家互聯網信息辦公室等4個部門，周二（4日）聯合發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定》（下稱《規定》），要求算法推薦服務提供者，不得利用算法推薦服務從事違法活動或者傳播違法信息，也不得以算法影響網絡輿論。

網信辦負責人指出，算法應用為經濟社會發展注入新動能的同時，算法歧視、誘導沉迷等算法不合理應用導致的問題，也深深影響正常的傳播秩序、市場秩序和社會秩序，給社會公平公正和網民合法權益帶來挑戰，迫切需要加強規範。

負責人解釋說，《規定》要求算法推薦服務提供者堅持主流價值導向，積極傳播正能量，不得利用算法推薦服務從事違法活動或者傳播違法信息。《規定》還要求建立健全用戶注冊、信息發布審核、數據安全和個人信息保護。

此外，不得生成合成虛假新聞信息或者傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息；不得利用算法實施影響網絡輿論、規避監督管理以及壟斷和不正當競爭行為。《規定》也要求不得利用算法推薦服務誘導未成年人沉迷網絡，不得根據消費者的偏好、交易習慣等，利用算法在交易價格上實施不合理的差別待遇等。