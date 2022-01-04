元旦假全國發送旅客8,618.5萬人次　低於去年同期

內地元旦3日假期於周一（3日）結束，受近期個別地區疫情影響，全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量8,618.5萬人次，相比去年同期有所下降。

今年元旦假期三天，大部分旅遊城市進出港旅客訂票量和客座率，均略低於去年和前年同期水平。全國鐵路運輸總體平穩，周一最後一日假期的返程高峰，發送旅客730萬人次，同比下降19.2%。公路方面，假期間全國高速公路、普通國省幹線公路及各大中城市周邊公路通行狀況良好，全國高速公路流量同比略有下降。民航方面，假期全國民航運輸旅客246萬人次，同比下降26.8%。

在長三角地區，據中國鐵路上海局集團有限公司消息，自去年12月31日今年1月3日共4天，發送旅客超過600萬人次，日均發送突破150萬，佔全國鐵路客運量20%以上。鐵路客流以探親流、通勤流為主，首尾出行相對集中，其中元旦當日發送旅客量最高、超過170萬人次。

今年元旦是京港高鐵安九段的第一個假日運輸。目前該段高鐵過渡階段每日開行動車組列車8對，但沿線各地人民出行熱情高漲假期運輸期間輸送人數超過3萬，熱門方向為上海市、江蘇南京市、蘇州市、安徽合肥市、蕪湖市、湖北漢口市、江西九江市等地。