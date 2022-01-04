西安一碼通App屢現故障　男子趕時間衝防疫點行拘15日

陝西西安市近期出現多宗本土確診病例，惟當地民眾大嘆物資短缺，外出使用的「西安一碼通」也頻繁出現故障。另有一名賈姓男子近日因趕時間，開車闖防疫卡點，車輛拖倒志願者後逃離現場。賈男被警方行政拘留15日，罰款1000元人民幣（約1,240港元）。

西安市周二（4日）早上9時，啟動新一輪的全市核酸檢測。惟有不少市民發現，自己的西安一碼通出現故障，無法打開二維碼。從截圖可見，一碼通App打開後一片空白，無法顯然信息。另有一名市民表示，不少鄰居見無法打開App，就先回家等候檢修完成，才做核酸檢測。

陝西省政府同日發布消息，指全市核酸檢測應急平台因流量過大，網絡繁忙無法登陸，正在搶修，恢復會發通知。App客服隨後回應稱，App已逐步恢復，民眾可刪除後重新進入，在主頁等待10多秒後就可正常打開二維碼。

西安西咸新區公安局上月26日接報稱，有人開車出村時衝防疫卡點。賈姓男子被捕後表示，確實做錯了，當時已盡量配合掃碼和核酸檢測報告，但因趕時間就闖過去了。另被拖行的志願者事後入院治療，傷勢並無大礙。