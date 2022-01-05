一年內提逾800宗訴訟　18歲男子遭立案偵查

內媒周一（3日）報道，廣東省一名18歲男子為賺取金錢利益，向不同商戶提出合共超過800宗訴訟，指控店方售賣過期食品等經營問題，博取與商家調解獲得賠償。處理有關訴訟的湛江市徐聞縣人民法院日前認為，該做法可能構成敲詐，將案件線索移交公安機關後，公安決定立案偵查。

涉事男子陳之強去年2月在徐聞縣內一間超市買到一件過期食品後，向法院提訴並經調解後獲商店賠償500元（人民幣，下同，約612港元），因感到有利可圖自此開始「職業打假人」生涯。他認為商家為求暴利，當中或多或少存在問題，不足一年間針對大型電商平台提出大量訴訟，包括舉報假貨、虛假宣傳、產品合格證不足或進口產品欠質量檢測報告等。

陳之強提出的訴訟僅約300宗成功調解，其餘均被法院以其購買行為非生活消費所需等理由駁回，但仍成功賺取超過10萬元（約12萬港元）。按照內地法例，商戶可能需負上「退一賠三」甚至「賠十」的賠款，有商戶為免巨額賠款或耗時處理法律糾紛，會選擇與起訴人和解，陳之強眾多案件中，最大面額成功獲賠5,000元（約6,116港元）。

到去年12月27日，陳之強收到法院針對他對珠江一家食品公司訴訟的《民事裁定書》，指他在法院審結並駁回多宗同類訴訟後仍持續提訴，濫用訴訟權利影響良性營商環境，院方同月9日認為他利用商家恐慌心理索款，交由公安處理後，徐聞縣公安局16日決定立案。陳之強稱自己正常行使權利，反問法院為何現時才認定行為屬敲詐；法院則指其做法與一般打假不同，不管真假都去起訴。