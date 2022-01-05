台3人免費借住房屋　虐待朋友女兒最高囚1年4個月

台灣台中市一名30多歲的單親媽媽平日忙着拍拖和工作，2019年將10歲女兒交予朋友葉姓夫妻和葉男弟弟照顧，以抵扣房租。詎料3人恩將仇報，輪流掌摑、拿針刺、香燙女童身體，又持棍逼她吃貓糧。高等法院台中分院近日以成年人共同故意對兒童犯傷害罪，判處3人8個月至1年4個月。

台媒周二（4日）引述起訴書指，該母親無暇照顧女兒，便委託犯下竊盜、詐欺案出獄約2年的朋友代為照顧，讓他們免費入住她的住所。詎料葉男以凌虐女童為樂，拉扯女童頭髮，推其頭部撞牆，女童頭部受傷、嘔吐，另外兩人持點燃的線香燙她的大腿與手臂。

葉男事後擔心上述情況曝光，出言恐嚇女童，若告訴其他人會再捱打。直到老師發現女童身上傷痕纍纍，事件才被揭發。3人事後互相推卸責任，否認虐待，辯解是執行管教權。另檢方曾指控葉男的弟弟隔着衣服猥褻女童下體，但最終因證據不足，法官判無罪。

台中市社會局去年接獲舉報後，以違反兒少法公布葉姓夫婦的姓名，並對兩人各罰款6萬元新台幣（約1.7萬港元）。台中地檢署周一（3日）依妨害幼童發育、恐嚇、加重強制猥褻罪起訴3人。法院對葉男判囚1年4個月、葉妻囚8個月、葉男弟弟囚1年1個月。