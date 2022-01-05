台秘境古道離奇命案　3友人先後吊死樹上

台灣南投縣埔里鎮臥龍洞古道發生離奇命案，上月31日有夫婦到當地行山時，赫然發現1名范姓男子的屍體被吊掛在山坡的樹上。警方後來查出事發前與死者同行的一對郭姓和王姓情侶失蹤，正在追查下落之際，周二（4日）下午竟發現兩人屍體被吊在樹上。

32歲的范男屍體被發現後，警方將郭姓和王姓情侶列作疑犯，惟搜山不果，在兩人的租屋處也找不到人。誰知搜救隊周二下午1時許，在距離發現范男屍體約200米的樹林，竟找到郭、王二人的遺體。警方、消防目前正想辦法將遺體移到山下，以便進一步解剖驗屍並釐清案情。

報道稱，王女的母親周二上午隨搜救人員上山找人，當發現女兒死去，王母悲慟不已。另有台媒稱，有參與搜救的消防員認出王母，10年前亦曾向消防報案稱，女兒與男性友人等登臥龍洞迷路被困山上，但當年警消順利將王女等人救下山。

據了解，郭男與王女生死在埔里地區販賣植物和盆栽，二人與范男認識，並合租房屋。去年初，范男因故將郭、王二人種植的盆栽弄死，雙方因而產生嫌隙，其後更互告對方。上月28日，范從嘉義駕電單車到埔里與郭、王會合後前往臥龍洞古道，誰知3人竟離奇喪命。由於案件疑點重重，3人的死究竟是自殺還是他殺，仍有待驗死後由警方釐清。