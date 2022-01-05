住院長者插喉感不適大叫　遭實習看護膠紙封口

台灣高雄市立民生醫院附設的長照機構被爆有長者遭護理學校實習生虐待，據指一名老翁因插鼻喉不適大叫，竟遭實習生用膠紙封嘴。有關照片曝光後引發熱議。醫院周二（4日）發聲明證實事件發生於去年10月，涉事實習生其後被記2大過、留校查看處分。市衞生局則表示，不排除對醫院罰款處理。

爆料者向台媒稱，該名老翁因疾病纏身，痛苦之下時常大聲吼叫，但現場護理員竟將老翁的嘴巴封住。後者一度想起身反抗，卻無能為力。爆料者續指，涉事醫院是高雄市立醫院的指標，事發後家屬要求處理卻遭消極對待，才忍不住將實情和盤托出。

民生醫院聲明稱，事發於去年10月22日，當時一名修讀護理的女學生到醫院實習。該女學生當時認為老翁不聽從護理員指示，且大聲喧嘩，情急下以膠紙封口。護理師得知後已協助老翁將膠紙撕開，並將女學生的行為通知其學校處理。

市衞生局周二傍晚表示，醫院未依規通報，經查事件源於該長照機構內一名實習生因錯誤觀念，對住院者作出錯誤舉動，發生過程約有10分鐘。實習生已由校方懲處，目前住院者身心狀況評估穩定。當局已啟動調查長照機構是否涉及虐待行為，違者最高可罰款30萬元新台幣（約8.6萬港元）。