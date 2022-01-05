工信局副局長遭舉報　涉頂替他人入學兼升職

河南省洛陽市退休公務員田偉濤周二（4日）向內媒實名舉報，偃師區工信局副局長吳鳴（化名）與其妻有不正當關係，又曾頂替他人身份和入學資格讀大學，畢業後成為公務員。偃師區紀委監察部門日前回應，上述情況屬實，吳鳴已被開除黨籍並撤職，降為二級科員。

田偉濤舉報稱，吳鳴自2019年與田妻陳菲關係親密，外出時「摟腰前行」。陳女曾提出餵田男安眠藥，令其停止舉報行為。陳女事後反駁稱，婚後田男沾染惡習且沒有盡到丈夫責任，兩人已分居一年多，婚姻關係名存實亡。她與吳男只是朋友關係，「他不停舉報是想干擾我倆的離婚和財產官司，別有用心」。

針對吳男冒用他人身份方面，田男指出，吳男的真實身份是姓王，他的家人在1990年得悉「吳鳴」考入河南省某醫藥類學校，遂與對方父母私下交易，購買對方手上的大學錄取通知書，並更換通知書上照片，辦理對方的身份證後，冒名頂替入學。

就上述問題，已有4名相關人員被當局誡勉談話。田男不滿當局的處理結果，認為吳男冒用他人身份，不應留在偃師區應急管理局內工作。該部門主要負責人隨後回應稱，舉報事件發生後，吳男一直情緒低落；而田男不想離婚，當局對涉事3人的協調一直未能成功。