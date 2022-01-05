內地昨增41宗本土新冠　西安35宗佔最多

內地新一輪新冠肺炎疫情病例驟減，單日本土病例急跌半百。國家衞健委周三（5日）通報前一天新增91宗確診病例。在41宗本土確診病例中，陝西省以35宗佔最多，患者全部來自西安市。

國家衞健委表示，除了陝西省新增的本土確診病例之外，河南省亦有4宗本土確診，分布為許昌市2宗、鄭州市和周口市各1宗；其餘2宗來自浙江寧波市。內地同日新增22宗本土無症狀感染病例，18名患者來自河南省，其中鄭州市佔9宗、許昌市8宗、周口市1宗；其餘4名患者來自上海市，其中浦東新區3宗、楊浦區1宗。

此外，內地新增50宗境外輸入確診病例，分別是上海市17宗，廣西自治區9宗，廣東省和福建省各7宗，天津市5宗，湖北省2宗，北京市、山東省、陝西省各1宗。同日新增49宗境外輸入無症狀感染病例。內地至今累計錄得102,932宗確診病例，當中4,636人死亡。

西安市疫情健康碼「一碼通」連番故障，市委組織部周三宣布，西安市大數據資源管理局黨組書記、局長劉軍因履職不力，停職受查。劉軍現年41歲，在局內分管數據標準與應用處、數據資源處、市民熱線管理辦公室和一碼通工作專班。