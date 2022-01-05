中國網絡審查擴至境外　追蹤留學生社交網發文

美國《紐約時報》近日報道，中國的網絡審查從境內擴至境外，即使是海外化名在Twitter或Facebook等社交網發文的異見者，其在中國的家人也可能被警方上門滋擾。

報道稱，一名在外國留學的陳姓女子去年冬天回國探親時，以匿名帳號在Twitter發表和轉載有關香港修例風波的言論，結果遭警員上門帶走問話，命令她刪文和關掉帳號。即使她之後回到外地繼續學業，警方仍繼續致電她及其父母，詢問她有否瀏覽任何人權網站。另一名在台灣生活的大陸學生則表示，去年他曾在網上批評大陸後，其父母隨即失蹤10天，而他的大陸社交媒體帳號也被封禁。該學生稱父母從沒提及當時的遭遇，因為當地安全部門仍在監視他們。

《紐時》翻查中國官方採購文件和法律紀錄，並訪問一名政府承包商和曾遭警方施壓的6人，發現中國當局是依靠複雜的技術手段，將網絡審查範圍和目標名單擴至境外社交網站。2020年，甘肅省警方招募公司協助監控國際社交媒體，其中一個標準便包含公司要有分析Twitter帳號的能力，包括分析推文和關注者。

報道引述一名承包商稱，過去一年受命調查的人包括在美國的中國大學留學生、美籍華人政策分析師以及曾在中國工作的記者。據公民社會和人權網站ChinaChange.org的編輯曹雅學表示，中國政府目的是使中國人將已經普遍存在的自我審查，擴大到全球社交媒體。