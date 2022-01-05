日澳周五簽准入協定　抗衡中國軍事威脅

澳洲和日本周五（7日）將簽署《互惠准入協定》，以提高兩國聯合軍演和行動的頻率、規模和強度，並互派部隊到對方境內。這是繼與美國後，亦是在印太地區局勢升溫以來，日本政府與他國簽署的首份國防准入協議，被指是為了抗衡中國的軍事威脅。

日本首相岸田文雄原定本周訪問澳洲，但因新冠疫情惡化而取消行程，但《互惠准入協定》仍於周五簽署。日本駐澳洲大使山上信吾形容，此協定是歷史性的重大協議，加強日本自衞隊與澳洲軍隊聯合訓練，將促進日澳政府緊密合作，並大幅提升阻嚇力，令整個印太地區受惠。

山上信吾強調，日澳毫無疑問有美國作為最緊密盟友，致力帶頭推動實現自由開放印太地區，並在南海區域扮演領導角色。他提到，日本關注中國大陸可能對日本和澳洲採取進一步經濟懲罰措施，批評陸方採取經濟脅迫手段，違反《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）的要求，另又歡迎台灣申請加入CPTPP。

澳洲總理莫里森在聲明中表示，此協定體現澳日在共同應對戰略安全挑戰的承諾，並確保印太地區安全穩定。他表示，雙方的合作亦包括擴大與美國、印度的「四方安全對話」（Quad）議程，以及從科技着手減少碳排放。兩國將討論加強政府和企業間的夥伴關係，尤其在潔淨能源、關鍵技術和資源方面。