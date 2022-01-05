獨立記者撰文記錄西安封城　質疑政策一刀切

內地作家方方於前年湖北武漢剛爆發新冠疫情時，撰文記錄當地封城的情況，引起極大爭議。近日陝西西安因爆發本土疫情，自上月22日實施全市封控至今。有獨立媒體人周二（4日）在網上發表名為《我的封城十日誌》的文章，描述封城期間市民的生活。對有人認為當地要不惜一切代價讓疫情「清零」，文章質疑政策「一刀切」。

獨立媒體人江雪撰文指，西安上月22日下令封城那天，「沒想到這場『封城』，會如此倉促不堪」。對一些被堵在家門口的人、超市裏搶購的人、孕婦、病人、研究所考生、建築工人、流浪漢、旅客，文章更形容是「災難」。西安上月27日宣布管控升級，原本每戶兩天出門買菜一次，改為全部都不能進出小區。對政府強調封城期間為市民提供生活物資保障，例如供應「免費菜」，江雪質疑全市日常的物流配送都停擺，不可能單靠基層工作人員、志願者將物資送到市民手上。

文章稱，幾乎每一天都有災難發生；網上流傳一名女孩的父親心臟病發，醫院因其身處中風險小區，先是不接收，後來勉強留下，但拖了數小數做手術最終搶救無效身亡。有人於是在評論中寫道：「在這荒謬的城市，只要不是死於病毒，就不算死亡。」對有言論指「西安只能勝利」、「我們要不惜一切代價」，江雪認為這是「正確的大話」，又叫大家想一想，話中「我們」和「代價」，哪個是指老百姓。她又呼籲在事件過後，大家要反思和吸取血淚教訓，否則「人們的苦難只能是白白承受」。

自上月9日至本月4日，西安在不足一個月內累計出現1,793宗本地確診病例。當地報章周二報道，中國衞健委高級別專家組成員曾光表示，當地疫情是自武漢封城後最嚴重的一次。西安這次面對Delta變種病毒，較在武漢的原始病毒傳播速度快，傳播鏈呈多點爆發且隱秘。他認為，類似疫情以後在中國其他城市還會發生，希望西安能創造一種新的經驗，即在疫情早期失控的情況下，如何在短期內控制。