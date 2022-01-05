桃園機場再多1人確診　防疫車司機染Omircon

台灣周三（5日）新增26宗新冠肺炎確診病例，其中25宗為境外輸入，1宗本地個案為桃園機場航廈清潔女工。桃園機場周二（4日）爆發群聚感染，3名清潔女工和1名防疫的士司機染疫，連同本日新增個案，累計5人確診。

中央流行疫情指揮中心稱，新增本土確診患者年約50歲，已接種2劑美國莫德納疫苗。她與前一日確診的清潔工曾一同乘坐交通工具，周二下班返家後身體不適，自行前往就醫，採檢並確診。至於新增境外輸入個案，分別為12男13女，年齡由未滿5歲至70多歲，11人自美國入境，其餘分別從法國、加拿大、丹麥、英國、玻利維亞、德國、南非、澳洲、巴拿馬、土耳其和印尼入境。日前另有一宗境外輸入個案經調查改為本土感染，至今當地累計17,155人確診，當中850人病亡。

衞福部長陳時中表示，桃園機場最先確診的個案，現在仍無法定論是否傳播源頭，因為4名確診的清潔工均曾經乘坐同一班次的交通工具。至於前一日確診的防疫的士司機，也確認與最初確診清潔工一樣是感染Omicron變種毒株。

桃園市長鄭文燦周三稱，桃園機場群聚感染後，市府前一日已主動採檢1,505人，包括防疫車隊590人、清潔公司865人、以及4名確診者職場和家庭接觸者。此外又開設3個社區採檢站，197名市民主動採檢。周三起加開桃園中路公園和中壢中正公園2個採檢站。