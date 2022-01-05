樂山破涉野生動物案　繳近23萬條野生蛇

四川省樂山市公安局在周二（4日）舉行的新聞通氣會上表示，該市五通橋區公安分局近日成功破獲一宗特大跨省市流竄非法獵捕、收購、運輸、出售野生動物案，共查獲22.9萬多隻野生中華蟾蜍、8公斤蟾蜍漿液，約2萬條野生蛇類活體及烘乾蛇餅，涉案價值3,000多萬元人民幣（約3,700萬港元）。

去年4月下旬，五通橋區公安分局森林警察大隊獲取線索指，該區冠英鎮人楊某多次從王某、羅某等人大量收購野生蟾蜍和蛇類，出售到成都市新都區。通過初步偵查，警方得悉楊某已大量囤積非法收購的中華蟾蜍和蛇類，並於同年6月30日凌晨，在高速收費站成功將楊某查獲，當場繳出1,300多公斤野生中華蟾蜍，以及80多公斤各種蛇類。

經審訊，楊某表示自2020年以來多次大量收購野生蛇類和蟾蜍，銷售至成都萬某經營的養殖場。專案組警員其後趕赴成都市新都區，將準備「接貨」的萬某等3名疑犯逮獲，現場查獲21.6萬多隻野生中華蟾蜍、630條活體蛇類、近2萬條風乾蛇餅。警方之後又在樂山市犍為縣、井研縣等地查獲3,500多公斤野生蟾蜍、50多公斤各種蛇類。

專案組民警分赴省內外調查取證後查出，自2020年7月以來，萬某等3人合夥經營養殖合作社，以馴養繁殖為掩護，對外大量非法收購中華蟾蜍、蛇等野生動物後，由工人將蟾蜍提取蟾酥作為藥材銷售，提取完的蟾蜍銷售至省內外地區，另將蛇類宰殺、烘乾後出售。目前楊某、王某等人已被依法審判，其餘人正在移送起訴中。