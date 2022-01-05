內地「淨網」辦案6.2萬宗　拘逾10萬疑犯

內地公安部周三（5日）在官方網站發布消息稱，去年全國公安機關深入推進「淨網2021」專項行動，截至上月共偵辦6.2萬宗案件，拘獲10.3萬名疑犯，行政處罰2.7萬多家違法互聯網企業和單位。

消息稱，在上述案件中，公安機關偵辦1.8萬多宗侵犯公民個人訊息、黑客等重點案件，打掉6,000多個為賭博、詐騙等犯罪提供資金結算、技術支援、引流推廣等服務團夥，查處3,000多名非法侵入電腦訊息系統、非法獲取系統數據人員，拘獲680多名行業內部人員。

針對「黑卡」、「黑號」、「黑線路」、「黑設備」4類網絡犯罪的重要「作案物料」，公安機關拘獲3萬多名「卡商」、「號商」等疑犯，扣押300多萬張手機黑卡，查獲1,000多萬個網絡黑號，繳獲1萬多部「貓池」（可收發多條短訊的設備）、GOIP（可將傳統電話訊號轉化網絡訊號的設備）等網絡黑產業設備。

打擊網上色情方面，公安機關剷除16個涉未成年人淫穢色情網站，摧毀「小圈」App、「柚子直播」等多個涉黃直播、網絡招嫖平台，查獲6,000多件非法控制的網絡攝像鏡頭、竊照器材及零部件；預警阻止230多宗買兇傷害、綁架、搶劫等惡性案事件。