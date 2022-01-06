涉高價銷售狗糧及賣「星期寵」　寵物店遭索賠

內媒周三（5日）報道，上海一間寵物店被指以高於市價出售狗糧等懷疑違規銷售手段，有顧客維權索賠時，發現有不少人光顧該寵物店時亦遇上同類問題，更指店方出售帶有疾病短壽的「星期寵」。

據報，溫先生去年11月在「玖隻喵寵物店」以5,000元（人民幣，下同，約6,118港元）購買狗隻後，店方推銷一款聲稱適合未成年狗隻的優質狗糧，他又以5,000元買下後，發現產品主要成分並非由店員所稱的動物蛋白，且定價遠高於市場。

溫先生又指，他一直未能使用店方承諾的寵物美容等服務，且狗隻被強行注射晶片後，又被收取2,820元（約3,450港元）費用。溫先生已向法院提訴，要求寵物店賠償各項不合理收費的差價，折合9,940元（約1.2萬港元）。

溫先生維權時，發現與該店其他顧客的經歷相似；有人購買貓隻後僅5日，小貓便因貓瘟而死亡。一眾顧客組成維權群組，群組成員至今已有接近300人。

玖隻喵寵物店成立於去年4月，現時已涉及9宗起訴，而店方亦被指其前身為「九命寵物」，該店2017年起因銷售「星期寵」而被20多人起訴，2019年被列為投訴典型案例，玖隻喵寵物店否認與九命寵物有關。