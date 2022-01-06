貨車司機誤信導航駛上懸崖　車頭懸空3天

山西長治市平順縣日前有貨車沿山邊行駛時，因車頭滑出路面懸在半空，被困3天。據了解，貨車司機聲稱是按照導航駛上懸崖壁，當發現前無去路，打算倒車反而讓車頭駛離路面，形成險象。內媒周二（4日）從當地警方獲悉，涉事貨車已被拖離，該道路已恢復通行。

據拍下貨車懸在半空畫面的吳先生表示，當時他正在自駕遊，於上周六（1日）早上8時許，在平順縣境內一段掛壁公路（即沿懸崖興建的公路）發現貨車懸空被困，「上面的人下不來，下面的人上不去」。吳先生之後找朋友開來多輛越野車和剷車，在周一（3日）下午4時合力將貨車拖回路面，幸車上2人沒有受傷。

吳先生稱，事發的南太行景區以壁掛公路出名，貨車一般難以通行。他懷疑司機應該沒設置貨運導航，或是想抄近路才誤駛到該路上，加上路面積雪致打滑才衝出路面。

內媒其後聯絡上涉事貨車司機，他表示自己是跟着導航行駛，剛開始路很闊，但上到掛壁公路就開不過去。他見狀想倒車，但由於該路段剛好是下斜，結果貨車向前溜並伸出懸崖。司機表示當時「心想自己完蛋了」，但後發現車沒有繼續滑動，於是先打開車門逃出，再救出同伴。

平順縣交通運輸局一位工作人員周二表示，事件中人雖然沒事，貨車卻不易拖走，原因是機器無法駛進現場。當地政府正組織救援，有救援隊成員稱，因貨車車廂與崖壁發生碰撞，之後可能需將車廂切割才能拖離現場。