美容公司再開大會　不改洗腦作風

上海美容公司文峰集團早前公開發文，吹噓時任集團總裁、始創人陳浩為「神人」、「有天眼」，被官媒怒斥作畸形企業文化。文峰集團上月底再召開「全國大會」，陳浩在會上自嘲，「全世界都知道浩哥了」，他隨音樂節拍擺動時，又聲稱連美國的馬斯克也是學他跳舞。

大會2021年12月29日在文峰集團擁有、位於上海普陀區的世界美容師大廈舉行。內地傳媒當日臥底員工赴會，目擊集團822名高層齊集大廈11樓大廳開會。會前，秘書白寅指揮與會者劃一鼓掌，各人又叫喊「我們的使命是讓走進文峰的員工養家餬口，發家致富，光宗耀祖」等口號。

其後陳浩走上講台，提到輿論風波令自己成為網紅、走紅整整8天，更令上海所有電視台、全國200多間報社爭相報道。對於公司洗腦一說，陳浩反問「究竟是洗頭還是洗腦？我們是在傳播美、發現美、創造美。是不是？」台下遂爆出熱烈掌聲。對被稱「有天眼」曝光，陳浩感慨，「就算有，你們也要說沒有。沒辦法！」

陳浩的兒子、集團現任總經理陳巍會上透露，文峰集團自從上月初被踢爆「洗腦」後，銷售按月急跌6,000萬元（人民幣，下同，約7,340萬港元）。不過，陳浩已為全部虧損買單。陳巍表明，文峰現在目標很明確，就是40歲以上有錢的、富人區客戶，「剪頭髮60塊錢（約73港元）都覺得貴的客人，那這樣的客戶我們可以捨掉」。