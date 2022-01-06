民眾違防疫規定外出　遭官員焊死家門

咸陽有村民因違反居家大門被焊死。

陝西省西安市一名懷胎8月的孕婦今年元旦腹痛求醫遭拒，導致流產，事件引起爭議。當地官方周四（6日）透過微信公號發布消息稱，涉事的西安高新醫院已對總經理范郁會以及門診部、醫務部相關責任人，給予停職及免職處分。而在咸陽市，有村民因漠視居家隔離規定，住所大門被焊死。

消息稱，經省市兩級衞健委組織專家調查，認定醫院拒收孕婦是一宗責任事故。西安衞健委責成西安高新醫院主動與患者溝通，做好患者術後康復治療、安撫補償等工作；又責成醫院向社會公開道歉，積極反思和梳理工作流程中存在的隱患，要進一步加強醫院管理，優化就診流程。

此外，西安市紀委對西安市急救中心黨總支副書記、主任李強給予黨內警告處分，因省市有關疫情防控期間急救工作要求落實不到位、履職不力；另對西安市衞健委主任劉順智給予黨內警告處分，因其落實省市關於疫情防控期間特殊人群救治工作要求不到位。

除西安封城措施受批評外，周二（4日）網上流傳影片顯示，陝西咸陽興平市莊頭鎮一戶村民家大門被防疫人員焊死，事件亦引起關注。內媒周三（5日）從莊頭鎮政府獲悉，該村村支書的姪兒於上月21日從西安市雁塔區返鄉，理應居家隔離，卻多次出門且不聽勸阻，該村支書於是帶人將姪兒的家門焊住。涉事村支書事後被給予黨內警告處分，其姪兒大門亦已恢復。