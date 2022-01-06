鄭州加強防疫　景區暫停開放部分學校停課

河南省鄭州市周三（3日）新增5宗新冠肺炎本土確診個案，全市旅遊景區周四（6日）起暫停開放、娛樂場所暫停營業及停辦聚集活動等，並呼籲市民如非必要不要離開市內，離開人士須持有48小時內核酸檢測證明。此外，市內部分中小學及幼稚園啟動線上教學，校外培訓機構暫停開放。

鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發表通告，自周四晚上6時起，在市域內各高速公路收費站及與其他省轄市交界的國道、省道、縣鄉村道設置交通服務站點，由省外及省內中高風險地區進入鄭州的車輛和人員，須持有48小時內核酸檢測證明，無有效證明將勸返。

全市旅遊景區暫停開放，跨省旅遊及旅遊企業暫停經營。所有人員密集、密閉型非生活必需的文體休閒娛樂場所暫停營業，包括公共浴室、健身室、棋牌室、酒吧、美容院、按摩店及戲院等。封控區、管控區、防範區內餐飲場所禁止堂食，其他餐飲場所接待量不得超過限定座位數50%，餐廳須提供公筷公勺，顧客須隔枱用餐。

市內所有屋苑，商場、超市、賓館酒店等公共場所出入人士，須掃描健康碼、測體溫及戴口罩，拒戴口罩者不得進入。養老院、福利院、監獄等機構暫停探視活動，公墓、骨灰堂（塔陵）暫停拜祭，宗教活動場所暫時關閉，婚事暫緩、喪事簡約。防疫、醫療及民生保障行業從業人員，因公務需要出入封控區及管控區，需出示48小時內核酸檢測證明及工作證明。