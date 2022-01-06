台灣遣返21名大陸偷渡客　包括聲援反修例人士

台灣於周三（5日）起，把21名中國大陸偷渡客分開4批遣返，為一年多來首次，包括一名曾聲援香港反修例運動的人士。對於外界解讀為台方釋出善意，法務部次長陳明堂周四（6日）強調，基於兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，最近幾年雙方遣返犯人及提供資料均正常進行，並非突發狀況。

報道指，台方於去年5月根據《金門協議》，把23名遣返偷渡客名單送交陸方確認身份，直至去年12月才獲回覆，並通知可辦理後續事宜。但其中兩名遣返人士失蹤，因此本次遣返18男及3女。由於正值疫情期間，遣返作業不以船運執行，改以客機運送。第二批至第四批遣返，於周四（6日）、周六（8日）及下周三（12日）執行。

遣返人士包括2019年聲援香港反修例示威者的胡海波，他於前年9月25日從廈門泅水至金門，並聲稱自己是受到打壓的異見分子，希望尋求第三國政治庇護，其後收押在高雄收容所。

另一名遣返者是去年5月，從福建乘橡皮艇抵達台中的周姓男子，他供稱是嚮往台灣民主自由而來台。台灣陸委會指，近年兩岸持續執行《金門協議》遣返大陸偷渡客，前年雖受疫情影響，但同年11月仍遣返22人，對兩岸有序交流具正面意義。

陳明堂回應指，遣返並非突發狀況，像早前大陸也將台北新店殺人案疑犯遣送台灣，同是正常情況。民進黨立委鍾佳濱表示，台灣從來沒有拒絕兩岸民間交流互動。偷渡客沒有依規入境需要依法遣返，台灣一定尊重及保障人民合法的民間交流。