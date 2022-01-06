曾與解放軍殲16交手　台軍12架F16V大象漫步

解放軍軍機去年進入台灣西南空域逾960架次，空防主力的台灣空軍F16V戰機，於周三（5日）在嘉義基地首次展開「大象漫步」，12架F16V在跑道以最小間距起飛，展示戰鬥力。

駐守嘉義基地的空軍第4聯隊，在農曆新年前夕加強戰備。除了大象漫步外，4架F16V亦模擬敵機來襲下，於6分鐘內緊急起飛攔截。第23作戰隊飛行官顏祥陞少校受訪透露，每名隊員去年都已攔截過解放軍軍機，他最近一次攔截是在一、兩個月前，當時攔截殲16戰機。去年有344架次殲16，進入台灣西南空域。

此外，聯合頭盔瞄準系統繼去年11月18日在F16V成軍典禮上展示後，周三再次亮相。頭盔可與任何型號導彈配搭，在F16V座艙前方的抬頭顯示器的100多項資訊，亦可整合顯示在頭盔的鏡片中。機帥戴上頭盔後，可直接用眼睛注視攻擊目標，即使前後左右轉頭，只要目視敵機便可鎖定並攻擊，不需像以往佔據優勢位置。

不過，頭盔目前數量有限，僅供培訓種子教官使用為主。預計在空軍熟悉頭盔性能和反覆驗證戰術後，才會擴大培訓至部隊其他機師。台灣空軍表示，第4聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵時刻以最高標準，落實各項戰演訓任務，確保戰力之發揮。