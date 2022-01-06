立法院通過修正案　台軍參謀總長可延任一年

台軍參謀總長陳寶餘上將在本年4月底滿64歲退休年齡，牽動台軍高層人事布局。立法院周三（5日）三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，規定參謀總長服役最大年齡，可由總統最多延長一年。軍方內部認為，陳寶餘可能是首位適用修正案的參謀總長。

提案的民進黨立委羅致政表示，台軍高階將領與專業維持穩定很重要，修法後有助留住人才與經驗傳承，亦有利軍令系統穩定。他指台軍自2013年起歷任7任參謀總長，他們就任時平均年齡為62歲，除沈一鳴因公殉職外，其餘皆屆齡退休。任期最短僅5個月，平均任期僅14個月，不利於重大政務與軍事整備延續。國防部指，尊重立法院的決議，修正案通過有利國防政策延續及整體建軍規劃發展。

修正案於去年5月提出及完成一讀，由於在主導自製潛艇計劃的前參謀總長黃曙光任內提出，一度被視為「黃曙光條款」。惟修正案本來生效時間為去年7月1日，當時黃曙光已屆齡退休，因此不適用於他。此後修正案一直沒有表決，直至周三才三讀通過。

至於下任參謀總長人選，應是在空軍司令熊厚基上將、海軍司令劉志斌上將中擇一升任。由於熊厚基比劉志斌高一年班，他升任機會較大。假如陳寶餘延任，人選或出現變數。