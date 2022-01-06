桃園機場群聚病例增至8人　4市開放病床接診

台灣周四（6日）新增43宗新冠肺炎確診病例，其中3宗本土病例為前一晚發現的桃園機場群聚感染個案，至今該群組個案累計增至8人。因應病例增加，中央流行疫情指揮中心即日起，要求台北、新北、基隆和桃園4市應變醫院，於3日恢復開設急性一般病床總數之20%作為專責病房，收治疑似或確診個案。

指揮中心稱，新增桃園機場群聚感染個案均為女性，年齡由50至60多歲，均已接種2劑疫苗。桃園市長鄭文燦周三（5日）在Facebook發文表示，新增病例同樣為女清潔工。前進指揮所得悉後已立即將包括外判清潔公司航廈夜班人員共93人，全數送到檢疫所集中隔離。餘下768名為居家隔離員工，在周四及周五（7日）開始每日自我快篩檢測，定時回報結果，周六（8日）再進行全員核酸檢測。指揮所已要求外判商嚴格執行員工健康監測。

根據桃園市政府公布的確診者足迹顯示，其中一名患者曾在去年12月29日至今年1月2日去過桃園中壢區金嗓歌友會。立委魯明哲周三也發出歌友會跨年餐會人山人海的照片，擔心讓疫情擴散。對此，鄭文燦回應，將對參與活動的800多人進行採檢，目前已採60多人。桃園市衞生局又證實，該名確診者案自稱前往金嗓歌友會，並非參加晚會活動，而是在房間打麻雀。有關部門先前已針對確該者的16名接觸者採檢，目前1人無感，15人未有結果。

除本土病例外，台灣新增的40宗境外輸入個案，分別為20男、20女，年齡介乎未滿5歲至70多歲，當中24人自美國入境佔最多，其餘分別來自印度、巴拿馬、荷蘭、阿聯酋、菲律賓、意大利、英國、中國大陸和法國，另有2宗病例正在調查中。至今當地累計17,198人確診，當中850人病亡。