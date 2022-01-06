內地發展普惠託育服務　支持幼稚園收2至3歲兒

國家教育部等9部門於去年12月發布「十四五」學前教育發展提升行動計劃，目標之一是提升普惠性幼稚園覆蓋達85%以上。北京市第十五屆人大第五次會議周四（6日）開幕，市長陳吉寧作政府工作報告時指出，今年北京將積極發展普惠託育服務並推出政策，支持幼稚園招收2至3歲幼兒。

陳吉寧提到，為緩解「入園難」」、「上學難」等問題，去年北京市擴增普惠性學前教育學位1.3萬個，新增中小學學位2.8萬個。今年，北京將再新增中小學學位2萬個。

去年7月教育雙減政策發布後，北京自同年秋季學期起，要求學校不布置機械重複、懲罰性作業；改進考試方式，考試成績呈現實行等級制；學校面向所有學生提供每天至少2小時的課後服務等。陳吉寧表示，北京堅定有序推進雙減工作，成效顯著。今年，北京將堅持「五育」並舉，深化「雙減」工作。

他表示，北京今年除積極發展普惠託育服務，還將加快義務教育優質均衡、普通高中多樣化發展；促進高校內涵、特色、差異化發展，建設新一輪高精尖創新中心；推動職業教育產教融合。