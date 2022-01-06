兩公司惡意註冊「長津湖」商標　均遭罰款

由吳京和易烊千璽主演的韓戰大片《長津湖》去年上映後，隨即打破票房紀錄，成為中國電影史上最高票房；惟內地有公司趁機註冊「長津湖」商標。福建廈門市市監局周四（6日）通報，經立案調查後，思明區市監局已對兩家公司涉嫌惡意申請註冊「長津湖」商標的違法行為，作出行政處分。

廈門市市監局指出，思明區市監局早前接獲線索反映，指有公司涉嫌惡意申請註冊「長津湖」商標，執法人員立即展開核查。經查，某網絡公司於今年1月委託某知識產權代理公司，向國家知識產權局申請註冊7個「長津湖」商標，惟均遭國家知識產權局駁回。

市監部門認為，該網絡公司大量申請註冊「長津湖」商標的行為，明顯超出正常經營活動需要，屬不以使用為目的的惡意商標註冊申請。另受委託的知識產權代理公司作為商標代理機構，應當知道「長津湖」屬《商標法》規定的不得註冊商標，仍接受了該委託代理。

對此，思明區市監局根據《行政處罰法》、《商標法》及《規範商標申請註冊行為若干規定》等法規，對涉事網絡公司予以警告，並罰款1,000元（人民幣，下同，約1,240港元），同時責令整改；另對涉事知識產權代理公司予以警告，罰款1萬元（約1.24萬港元），沒收違法所得1,110元（約1,377港元），並責令立即停止違法行為。