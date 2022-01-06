被控受賄及濫用職權　山西前副省長劉新雲認罪

山西省前副省長、省公安廳前廳長劉新雲受賄、濫用職權一案，周四（6日）在河北廊坊市中級人民法院一審公開開庭審理。劉新雲被控受賄約1,333萬元人民幣（約1,652萬港元）及濫用職權，他當庭認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，案件將擇期宣判。

檢方指控，劉新雲在1998年至2021年間，利用擔任山東淄博市公安局副局長，菏澤市副市長、市公安局長，濟南市公安局長，公安部網絡安全保衞局長，山西省副省長、省公安廳長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、子女入學、案件辦理等方面提供幫助，非法收受他人財物。

在2018年3月至2021年4月，劉新雲擔任山西省副省長、省公安廳長期間，違反有關法律法規和制度規定，違背信息化技術發展和項目建設規律，在山西省公安執法全流程智能管理平台等信息化項目建設過程中，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。

庭審中，檢察機關出示相關證據，劉新雲及其辯護律師進行質證，控辯雙方充分發表意見。劉新雲在最後陳述階段，當庭表示認罪、悔罪。