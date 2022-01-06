小孩弄破值13萬人民幣卡通擺設　網民質疑名店疏忽

四川省成都市一家高級百貨店近日傳出，有小孩不慎弄破一件價值13萬元（人民幣，下同，約16萬港元）的擺設，家長最終賠錢了事。疑似店內售貨員在網上爆料稱，當時4名同行大人都沒有顧好小孩，但也有網民質疑擺設如此昂貴，百貨店為何未加置圍欄之類作保護。

爆料者稱，放置在店內的迪士尼卡通人物米妮巨型擺設被孩子摔破。當時小孩爬到米妮頭上，導致米妮倒下，更壓毀旁邊一件價值5萬至6萬元（約6.2萬至7.4萬港元）的小擺設。，又稱這種事已非首次發生，後來公司把擺設放置在金屬墊上，旁邊也張貼有「貴重物品請勿觸碰」的告示牌。由於爆料者表示自己經過擺設時，「都恨不得把手綑起來，走路穩一點，生怕打碎了個啥」，所以被認為是店內售貨員。

發出傳出後，有網民卻質疑爆料者「所謂的保護得好好的米妮，不過就是赤裸裸放在過道地上」，四周不但沒圍欄，也沒有易碎品、小心觸碰等提示。也有人認為，事件既沒影響百貨店，小孩也沒逃避責或無理取鬧，事件完滿解決，爆料者不應發文批評「家長沒看管好熊孩子」。之後，有關發文經已刪除。

周三（5日）上午，內媒前往涉事百貨店，看到現場放有大小不同的米奇老鼠擺設，最大一個約成年人一半身高，價格約8萬多元（約10萬港元），惟未見被打破的米妮擺設。而放置擺設的兩個展台，四周均設有圍欄。對是否確有擺設被打破，以及店方此前如何保護貴重商品，店內員工拒絕透露，但承認店內確實有兩件擺設被弄壞，店家也對貴重的商品投保。