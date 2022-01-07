丈夫慘死鐵輪下　髮妻追兇14年尋真相

黑龍江雞西市男礦工呂強，早年深夜伏屍鐵軌旁，警方判斷他被火車輾死。惟死者遺孀李新雲察覺，案發現場沿路並無血漬，質疑丈夫是被謀殺棄屍。但因該說法一直不獲警方接納，李新雲決定自行尋找真相。追兇14年，如今45歲的李新雲仍拒絕接受賠償，堅持為丈夫討回公道。

2007年9月7日凌晨，有雞西市民眾沿鐵軌檢拾碎煤渣時，發現呂強遺體。警方調查確認，呂強於當天凌晨1時多被輾斃，火車司機承認肇事，礦區和鐵路部門承諾賠償協商。不過李新雲質疑，丈夫被輾斷的腳傷口未有流血，事後更無故有人為丈夫燒金銀衣紙，懷疑事件另有內情。

此後3年，雞西市、黑龍江省、公安部3次鑑定排除他殺，仍未釋除李新雲疑慮。她兩次目睹丈夫的解剖過程，之後決定把丈夫的屍體冷凍在殯儀館，自行購買法醫學書籍開始追兇，同時單獨經營糧油店，籌錢支持高達36萬元人民幣的遺體冷凍費用。為節省金錢，李新雲表示已14年未買過新衣服。

在此期間，多人曾到李新雲的店舖聲稱有小道消息，例如是涉黑礦主打死呂強，「呂強看到了不該看的東西」等說法。儘管沒有證據，李新雲仍然會為上述小道消息奔波查證。她曾質問事發當晚供呂強借宿的工人，對方則表示不知情；她又去找過肇事火車司機，對方依然承認撞人。李新雲堅持認為，「他們沒說實話」。

警方強調，多年來已調查過上述工人和涉黑的張姓礦主，均證實與呂強死亡無關。去年年底，雞西市警方決定再全面梳理案件材料，向李新雲公開調查內容，以解其心中疑惑。李新雲表示，「這是最後一次，如果看完材料，證明我追兇的想法是錯誤的，我立即火化遺體，把這事了結」；「他是世上唯一對我好的親人，我得給他求個真相」。