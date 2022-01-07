內地夫婦離婚改循訴訟　冷靜期形同虛設

內地去年元旦實施離婚冷靜期，規定夫婦申請後滿30天方可正式離婚。措施至今實施1年，各地協議離婚人數雖然有所下跌，但是更多夫婦由於無意等待，選擇訴訟離婚加快進度。有家事法官透露，他去年審理約400宗案件，數量較往年暴增一倍。

盈科（深圳）律師事務所律師杜芹解釋，以往律師會循個人協商、律師代理協商、訴訟離婚3個步驟處理申請，惟自離婚冷靜期實施起，夫婦通常選擇直接起訴。杜芹分析，夫婦認為與其靠冷靜期緩慢等待，倒不如利用法院的訴前調解時間洽商，省卻冷靜期限制，卻導致法院負擔大幅增加。

根據四川省資陽市安岳縣人民法院披露，2021年1至11月間，法院一共受理1,163宗離婚案件，較往年平均的1,033宗顯著增加。目前法院民事案件一審審理設有6個月判案時限，安岳法院質疑，離婚案件注重感情修補，與審判時限追求效率的原則有衝突，更容易導致民眾對司法出現負面評價。

有基層法院法官指出，自從2013年內地提出「財政供養的人員只減不增」以來，政法部門的行政編制便再無增加。後來2018年司法責任制改革，限制全國基層法院員額法官數量，不得多於中央政法編制的39％。以其所在法院為例，員額法官僅得19人，根本不足以處理日益龐大的工作量。