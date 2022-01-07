女子買新車即遇故障　多番交涉始獲更換

海南瓊海市陳女士上月中旬於某汽車4S店購買一輛豪華汽車後，剛駛離店不遠，車輛竟出現故障並拋錨。陳女士要求退款或換車，4S店卻表示不能，只可免費維修再給予一定補償，雙方就此事拉鋸近半個月。

陳女士在朋友推薦下，前往海南中升之星汽車銷售服務有限公司訂購了一輛平治（內地稱奔馳）電油混合動力私家車，車價50多萬元（人民幣，下同，約62萬港元）。去年12月20日，陳女士前往海口市取車後，打算開往距離車行不足1公里的油站入油。誰知過程中發現新車乏力，並提示「車前蓋故障」。陳女士隨即將情況向車行反映。惟不久後，車輛再顯示「故障」兩字，隨後引擎便無法啟動。

陳女士稱，她等了半個小時，車行技術人員才趕到現場，檢查後卻不知道問題所在，於是叫人將車拖回店裏檢測。陳女士原以為只是小故障，但結果車行3天後表示要更換主要配件，令陳女士無法接受，即時要求退款或換車，但車行人員指無法退換，只能維修。

陳女士之後致電政務熱線投訴，去年12月28日，海口市市監局美蘭分局靈山市監所回覆稱，執法人員前往現場進行協調，商家表示車輛故障未達到退換條件，已訂購配件維修，惟客戶不同意，建議雙方協商或走司法途徑解決。其後車行通知陳女士盡快取車，卻對車輛故障原因以及賠償隻字未提。

今年1月3日新年假期最後一天，陳女士再到車行，經過2日協商，雙方終於達成一致。據陳女士稱，車行同意更換另一型號新車，同時退回兩款車差價的5,000元（約6,200港元）。雖然事件得到解決，但陳女士稱「心理上的落差還是沒能解決」，而且她為解決這事頻繁往返海口和瓊海，也身心俱疲。