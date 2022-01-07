臥龍洞3屍命案惹關注　死者母指女兒遭室友迫到輕生

台灣南投縣埔里鎮臥龍洞古道離奇3屍命案調查工作仍在繼續，王姓女死者的母親出面控訴，3人是遭范姜姓死者的戴姓前女友誣告，才被迫輕生；但戴女的家人則出面反駁，當初戴女與3人同住時被稱「負能量多」，又被要求拿炮仗炸自己，3人還辦法事為她驅魔，戴女被家人發現時已是全身傷、精神有些異常，家人才為此提告。

其中1名死者王女的母親周三（5日）拿出一封手寫信，控訴戴姓女子「被妳誣告的3個人，已含冤而死，我要你一輩子良心不安」、「媽媽的心肝寶貝，媽媽能做的只有這些，沒能還你清白」，文末更寫下3次「司法不公」，直指戴女控告死者3人，才造成3人被迫入絕境，但檢方未證實說法。

檢警調查，戴女曾在2019年與范姜男、郭男及王女同住。戴的家人透露，戴女當時與死者3人同住後，一度與家人中斷聯繫，待父母找到人時，戴女全身是傷、不斷哭泣，精神看似異常。

戴母指出，郭男與王女自稱能預知未來，還說戴女身上充滿負能量，要求戴女拿炮仗炸自己，還拿香、剪刀進行不明宗教儀式。此外，王女稱戴女害她的盆栽感染負能量，曾要戴女賠20萬（新台幣，下同，約5.6萬港元）；3人又聲稱要為戴女「驅魔」，每次收費2.5萬（約7,000港元），還在戴女身上綁炮仗並燃放，又沒收其手機等。

檢方強調，目前仍未確定3名死者是輕生或他殺，一切仍要待解剖鑑定書與驗屍報告出爐後，才能進一步釐清。