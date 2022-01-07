女教師絕症病情加重　家屬求助︰只希望她不痛

湖北大冶市陳貴鎮上羅學校教師朱幼芳，2015年時因一張拉着麻繩上課的照片，受到廣泛關注，被稱為「最美拉繩教師」。她當時已確診「脊髓小腦性共濟失調症」兩年，雙腿無力，只能依靠掛在黑板上的麻繩支撐。內媒記者近日探訪朱幼芳，發現她的病情不斷加重，已不得不離開講台，讓丈夫黃鶴鳴照顧。由於家境貧困，黃也坦言不奢求妻子能被治愈，但求能有醫院免費提供緩解症狀的治療，讓她不用每天被疼痛侵擾。

據報道，朱幼芳2012年3月某天在課室上課時，意外摔倒，讓她感覺到身體的異常，惟因教學任務繁重，未有及時到醫院檢查。直至2013年，她在雙腿愈發無力下，才前往武漢市中南醫院檢查，被確診為「脊髓小腦性共濟失調症」。據稱，該症是一種罕見疾病，與「漸凍人症」相似，隨着小腦萎縮，患者身體各項功能將完全喪失，直至死亡，暫未有藥物能根治，而朱的父親，便是患上該症後，臥床癱瘓9年後離世。

確診後，朱幼芳的症狀不斷加劇，惟她不願放棄教學工作，又想起生前也是任職教師的父親說過「「活一天就要教一天的書」，於是決意繼續任教。為了照顧朱幼芳，校方特意把她調往低層的辦公室，同時允許她坐着授課。後來，黃鶴鳴為了讓妻子能在黑板上寫字，於是便在黑板上掛上一根粗麻繩，讓她可以借力。朱的病症逐漸加重後，校方也承諾會照發工資福利，勸她回家養病，惟朱也堅持任教了3年，直至手臂的力量也逐漸喪失，才回家休養。

離開講台後，朱幼芳仍未有放棄教育，而是在校方支持下，在村裏成立「愛心媽媽」工作室，陪伴留守兒童成長。惟好景不長，她的病情在2018年再度惡化，除了身體出現持續的疼痛外，還開始口齒不清、聽力視力下降等。2019年，她的情況愈來愈不樂觀，黃鶴鳴也決定辭職，全力照顧妻子。在去年入冬後，朱的病情再次加重，就算累極了，一覺也只能睡10多分鐘，便會被痛醒。

為了治療妻子，黃鶴鳴帶同妻子四處求醫，但不是被騙錢，就是治療無效。黃鶴鳴坦言，自己現在已不再奢求能夠治好妻子的疾病，只能希望在最後的時光中，妻子能過得不要那麽痛苦。他又指，妻子的身體愈來愈虛弱、精神委靡，擔心她撐不過這個冬季。