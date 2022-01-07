收費不透明惹爭議　玩偶醫生︰吃力不討好

家住上海市的朱伯明多年來因協助玩偶主人修復殘舊毛公仔，被稱為「玩偶醫生」。然而近兩年，不斷有網民批評朱的收費不透明，經常在修復過程中加價，甚至有消費者向虹口區市監局投訴。對此，朱伯明感到委屈，認為修復毛公仔是一件「吃力不討好」的工作。另虹口區市監局表示，事件仍在調查當中。

朱伯明曾接受多間媒體採訪，透露自己自從退休後，便開始修復毛公仔，多年來已幫助5至600人修復心愛的毛公仔。他又指，經他修復後的毛公仔能多陪伴主人20多年，甚至可以幫助顧客修復美好的童年回憶、打開心結。

惟顧客小北近日接受內媒採訪時批評，朱的收費並不透明，多次加價，更坦言︰「早知道這麽多錢，我肯定不修。」據稱，被送去修復的小熊公仔是小北的「忠實的夥伴」；小時候，由於父母忙於工作，小熊公仔便成為小北的唯一玩伴，一直陪伴她成長。惟隨着小北年紀增長，小熊公仔也開始「變禿」、鼻子塌陷、四肢綿軟，還有多處破損。去年初，她得知朱伯明的事迹後，便聯繫對方，並把小熊公仔寄到上海。

小北又指，朱伯明起初聲稱費用只需850元（人民幣，下同，約1,053港元），這並未超出其心理價位，於是她便轉帳。未料，朱伯明每隔一段時間，便會以仍有部位需要修補為由，要求小北加錢；當她意識到修復費用是「無底洞」後，便要求朱把小熊公仔寄回來；惟此時，她已合共支付了8,800元（約10,903港元）。

然而，收到小熊公仔後，小北感到很失望；小熊公仔不但變得很硬，且部分部位變形，連眼睛也凸了出來，且身上的毛也很硬，枕上去很扎臉。小北的經歷並非孤例，多名曾光顧朱伯明的消費者均指，因朱修復玩偶不是一口價，而是多次加價，因擔心無法討回毛公仔，只好接受，最終消費在數千元不等。

對此，朱伯明表示，由於有些毛公仔年久失修，清洗並不簡單，且修復費用因用料不同，往往導致價格不一。他又指，顧客可以自行準備材料，由他負責維修，只需支付每小時50元（約62港元）的手工費。他強調，不是一口價完成修復的原因，是有的顧客只會維修部分位置，「你講修什麽，我就給你修什麽，修好了再付費」，因此才有多次加價的情況。

在朱伯明看來，修復毛公仔並非易事，單是找材料便要花很大功夫，且清洗、植絨、調整等工序均不簡單，「這個活非常難做，吃力不討好」。他承認，確有少數人拿回毛公仔後感到不滿意，但絕大部分顧客均感到滿意。鑑於有消費者提出質疑，他正考慮轉型為「盡量不收費」，並往公益的方向發展。