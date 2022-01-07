中學生發明無人駕駛單車奪科學獎　淘寶竟有售

來自浙江杭州第九中學的中學生時沐朗，因成功打造一輛「輔助駕駛自平衡自行車」，勇奪2021丘成桐中學科學獎，日前被內地官媒大肆報道。惟周四（6日）另有報道指出，有網民在淘寶發現與該項發明一模一樣的單車，對時男獲獎表示質疑。

丘成桐中學科學獎是由國際著名華人數學家丘成桐教授，於2008年發起面向全球中學生的科學競賽項目。時沐朗憑藉該「輔助駕駛自平衡自行車」項目，以全球前十的成績拿下了總決賽電腦優勝獎和中國分賽區一等獎，也是浙江省唯一今年的得獎者。時男發明的單車，據指是利用車把手上裝有的「眼睛」（攝像鏡頭）和坐墊位置的激光雷達，把數據實時傳回到後車輪上方的「中央大腦」（電腦），控制單車保持平衡的同時能夠按照最佳路徑行駛。

報道傳出後，卻有不少人質疑無人駕駛單車早已有人發明，包括知名科技UP主「稚暉」，他更公開了源代碼。之後更多網民發現，在淘寶網上，與時男設計同款的單車多不勝數，在產品介紹中同樣標榜單車可自動平衡行駛和避開障礙物。商家還提供各種調試的教程和源代碼，可謂一應俱全。

雖然網民一片質疑，但亦有人還是相信單車是時男自己做出來的，只不過官媒報道時明確表示，該單車項目是由他獨立完成，表述似乎存在偏差。有報道認為，權威部門應出面替網民釋疑。