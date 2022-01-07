內地昨增174宗確診　3省現本土感染

國家衞健委周五（7日）通報稱，內地前一日新增174宗新冠肺炎確診病例，分別為境外輸入58宗和本土感染116宗，無新增死亡病例；目前累計103,295宗確診，其中4,636人死亡。陝西、河南和浙江出現本土感染病例，大多來自西安市。

通報顯示，新增的本土病例分別為陝西西安市57宗；河南共56宗，其中許昌市28宗、鄭州市26宗、洛陽市和固始縣各1宗；浙江共3宗，包括寧波市2宗和金華市1宗。而境外輸入病例分別為上海24宗，天津和廣東各9宗，廣西4宗，遼寧、河南和湖南各2宗，北京、浙江、福建、湖北、四川和雲南各1宗。

內地另新增45名無症狀感染者，包括3宗本土個案，其中上海浦東新區有2宗，奉賢區有1宗。目前仍有3,359名患者需留院隔離治療，其中30人為重症病例。

西安市一名孕婦因未有核酸檢測證明，被醫院拒收引致流產。國務院副總理孫春蘭指，對民眾看病就醫難十分痛心、深感愧疚，暴露出防控工作存在不嚴不實的問題，教訓深刻。她強調醫療機構的首要職責是提供醫療服務，防疫期間決不能以任何藉口將患者一拒了之；據不同患者的就醫需求進行分類救治，對急危重症患者，不論有無核酸證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治。