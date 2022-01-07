日美簽防衞裝備合作協定　抗中朝高超音速導彈

美國及日本於周五（7日）召開安全保障磋商委員會會議，為日本首相岸田文雄上任以來首次。兩國簽署防衞裝備合作研究協定，抗衡中國及北韓研發高超音速導彈等新型武器。兩國亦商討日益緊張的台海問題，強調台海和平與穩定的重要。

與會人士包括美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，以及日本外務大臣林芳正、防衞大臣岸信夫。雙方開場時輪流簡短致詞，布林肯指中國的挑釁行為，導致台海、東南亞及南海局勢持續緊張。俄羅斯則在烏克蘭邊境增兵，不僅威脅烏克蘭主權及領土完整，亦威脅歐洲和平與穩定。他又提到北韓的非法核武及導彈計劃，持續帶來威脅。美日聯盟具前所未有的重要性，不僅須加強擁有工具，更必須開發新的工具。

奧斯汀指會議將有助未來為美日同盟制定一個框架，應對不斷演變的任務。林芳正指日本面臨多方面的挑戰，兩國現時團結發揮領導能力，共享戰略利益和普遍價值，比其他時候更重要。 雙方其後閉門討論1個半小時，就兩國面臨的安全保障課題，以及為實現自由開放的印太地區合作方式交換意見。

會後聯合聲明指，美日決心共同努力，遏制並在必要時對印太破壞穩定的活動作出回應，同時對中國新疆和香港人權問題表示嚴重關切。兩國又就分攤駐日美軍軍費簽署新協議，結束特朗普政府時期的爭議。協議涵蓋駐日美軍基地，日本同意支付93億美元（約725億港元），在5年內分擔駐日美軍的軍費。