持檢測結果仍遭3醫院拒收　西安男子胸痛猝死

陝西省西安市一名懷胎8月的孕婦今年元旦腹痛求醫，遭醫院以檢疫為由拒收，導致流產，事件引起爭議。內媒周五（7日）報道，西安一名男子早前亦因未及取得檢測結果，被急救中心拒絕送院，取得檢測結果後仍遭3間醫院拒收，最終因主動脈夾層猝死。

該名化名李海的39歲男子，獨自租住在西安的城中村郝家村，上月31日凌晨致電友人小東，說胸口非常痛，但打不通120急救中心熱線，其說話聲音很痛苦。小東多番嘗試後終於打通電話，救護車到達並在原地為李海搶救，但因未有核酸檢測結果，無法送醫，這時李海已痛得開始用頭撞牆。

小東其後趕往李海的住處協助，與急救人員交涉請求送醫。得出檢測結果顯示無感染新冠病毒後，他們先後去了最近的西安交大第一附屬醫院、陝西省人民醫院和友誼醫院，但對方分別以封院不接收病人、醫院小沒治療條件為由拒收。李海到凌晨3時才被送到西安市第九醫院，掃碼後直接進入急救室，但最終搶救無效。他在翌日元旦被送往火葬場火化，由哥哥嫂子將骨灰帶回家。

報道指出，上月中旬已有多名民眾反映，西安交大第一附屬醫院突然封閉，醫院曾發布公告，稱因疫情防控停診封院。陝西省人民醫院元旦當日也在官網發布通知，全面停止門診、急診和發熱門診醫療服務。院方周四（6日）回應傳媒查詢，仍稱目前無法接收急診病人。