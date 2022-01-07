商丘開封收緊防疫　許昌居家令停運公交

河南出現本土新冠疫情，多地進一步加強防控。其中鄭州市周五（7日）啟動第二輪全民核酸檢測，並宣布對二七區、管城區部分區域實行分類管理。許昌市要求全民核酸檢測期間，居民原則上居家留守，公共交通工具等暫停營運。商丘、開封等亦分別收緊防疫措施。

鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部周五召開新聞發布會，公布全市目前有2個中風險地區、16個封控區、5個管控區和3個防範區，管控範圍內除必要生活設施外，娛樂場所等全部關閉。會上提醒往來人員必須提前向社區、單位報備，引發疫情的違規者要承擔法律責任。針對國內屢有醫院拒收病人，鄭州市於市區內、各縣市和上街區各指定一間具備隔離觀察條件的醫療機構，為封控區居民及隔離人士提供診療服務，鄭州人民醫院亦組建婦產科應急後備救治隊伍應對。

許昌防疫指揮部同日發布通告，宣布全市巴士、的士、客運班車等暫停營運，每戶每兩至三天可安排一人到指定地點購買生活物資。除保障日常生活物資供應外，全市超市和門店暫停其他經營活動。除維持社會正常運轉的車輛和人員外，全員非必要不出市，外來人員一律勸返。

商丘市於周四（6日）起要求，河南省外人員、省內中高風險地區所屬地市人員如要入境，必須提前3天向社區報備，並持48小時內核酸檢測無感染證明；市民如離開商丘，亦要持有相同證明。全市旅遊景區暫停開放，封控區、管控區和防範區內餐飲場所禁止堂食，相關區內中小學和幼兒園暫停返校上課。開封市同日亦關閉所有旅遊景區，所有夜市關閉、小型餐飲門店禁止堂食。