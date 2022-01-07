西安再有孕婦遭醫院拒收致流產　家屬求助無門

陝西省西安市再有一名孕婦近日出現不適，被多間醫院拒收後流產。她和家人事後大嘆求助無門，曾致電醫院、防疫部門等均未獲協助，批評各方互相推卸，延誤治療，最終痛失胎兒。醫院隨後回應稱，前幾天可能業務不熟練，其後已經有改進。

該名孕婦以「A有雨有晴天」的網名周三（5日）至周四（6日）先後在微博發文稱，上月29日因多間醫院拒絕接診導致她流產，目前已經做完清宮手術。她在當日早上發現下體出血，丈夫致電急救電話120卻無法接通，警員將其送到陝西省人民醫院。惟醫院表示，由於他們屬於封控區，所以不接診，建議他們到西安能康中西醫結合醫院。

到了能康醫院，他們得到的回覆同樣是拒絕接診，指他們的健康碼是綠碼，而該醫院只接待紅碼和黃碼。警察一直在現場協調，但沒有任何辦法。孕婦隨後再次出現流血，獲新長安婦產科醫院接收，但為時已晚。孕婦無奈表示，並非抹黑西安，也不會刪除貼文，但對其熱愛的城市心灰意冷。

能康醫院接診人員就事件回應指：「目前封控區、管控區紅黃綠碼均可接診，前幾天可能業務不熟練，後面已經有改進。」至於西安衞健委及碑林區疫情防控指揮部則未就事件回應。

西安市早前亦有一名孕婦因未有核酸檢測證明，被醫院拒收最終流產。國務院副總理孫春蘭指，對民眾看病就醫難十分痛心、深感愧疚，暴露出防控工作存在不嚴不實的問題，教訓深刻。她強調醫療機構的首要職責是提供醫療服務，防疫期間決不能以任何藉口將患者一拒了之；據不同患者的就醫需求進行分類救治，對急危重症患者，不論有無核酸證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治。