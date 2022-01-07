西昌市委前書記妻受賄罪成　判囚12年半

李俊（左圖）及賀雪梅（右圖）已被雙開。

四川省西昌市委前書記李俊因涉嫌受賄犯罪，且要為19死涼山大火負責，去年遭開除黨籍和公職，其妻涼山州金融工作局前黨組書記、局長賀雪梅亦被雙開。內媒周四（6日）報道，馬爾康市人民法院對賀雪梅受賄案作出一審判決，判囚12年半。但有關方面至今尚未對外披露李俊的刑罰判處情況。

馬爾康市人民檢察院去年3月向當地法院提起公訴，指控賀雪梅與李俊共同受賄486.57萬元（人民幣，下同，約595萬港元），利用影響力受賄1,010萬元（約1,235萬港元），其中李俊的犯罪情節另案處理。賀雪梅被控在2012年至2020年，通過李俊擔任西昌市政府市長職務上的行為，或利用李俊擔任西昌市委書記職權地位形成的便利條件，為他人在項目承建、項目推進等方面謀取不正當利益，先後收受涉案人梁季、朱高等給予的巨款。

賀雪梅辯護人稱，當事人到案後如實供述利用影響力受賄的犯罪事實，且具有自首情節，可以從輕或減輕處罰，但法院不予採納。法院去年9月7日裁定賀雪梅犯受賄罪、利用影響力受賄罪成判囚，並罰款110萬元（約134萬港元），對賀雪梅與李俊二人共同受賄所得贓款及賀利用影響力受賄所得贓款，共計1496.57萬元（約1,831萬港元）依法予以追繳。