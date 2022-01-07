Omicron攻入社區　桃園機場群組增4人染疫

台灣的中央流行疫情指揮中心周五（7日）公布，新增62宗新冠肺炎確診病例，包括4宗本土個案及58宗境外輸入個案，沒有新增死亡個案。本土新症與桃園機場群聚感染個案有關，全部均為突破性感染，該群組累計有12人染疫，部分人已證實感染變種毒株Omicron。

指揮中心表示，新增本土個案為1男3女，均為台灣人，年齡介乎20至50多歲，均已接種兩劑阿斯利康、莫德納或BioNTech疫苗。其中一名女患者是27歲機場保安，負責桃園機場第二航廈的保安工作，疑似幫旅客推行李時中招；其餘3人為桃園中壢區金嗓歌友會會員或同住家人。當局已連夜展開疫情調查，並擴大採檢範圍，但發現其中一名染疫司機與其他人的病毒定序不同，疑有兩條傳播鏈。

境外輸入個案則涉及29男29女，創下疫情以來新高。他們年齡介乎10多歲至70多歲，當中35人從美國入境佔最多，其餘分別來自法國、英國、瑞士、越南、印度、奧地利、智利、德國、加拿大、愛爾蘭、孟加拉、尼日利亞、墨西哥、西班牙及哥斯達黎加，在上月22日至周四（6日）期間入境。

指揮中心表示，因應當地出現Omicron本土確診病例，社區感染風險提升，衞生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組決議，已接種兩劑新冠疫苗且相隔滿12周以上的18歲或以上民眾，應盡快接種一劑疫苗加強劑，以提升免疫保護力。